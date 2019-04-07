Гриценко после встречи с Зеленским счел его неготовым к посту президента

Гриценко после встречи с Зеленским счел его неготовым к посту президента

Бывший министр обороны Украины и участник первого тура президентских выборов (6,91% голосов) Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook рассказал о впечатлениях от личной встречи с шоуменом Владимиром Зееленским, который прошел во второй тур выборов.

По словам Гриценко, он виделся с Зеленским, чтобы «почувствовать и понять человека», который может стать главой Украины. Он подчеркнул, что шоумен не готов занять должность президента страны, однако в целом похвалил Зеленского.

Так, по мнению экс-министра обороны, Зеленский в случае избрания готов опираться на мнение профессиональных советников, не будет терпеть мародерство и коррупцию и не «сдаст Украину» России. Гриценко добавил, что Зеленский относится к действующему президенту Петру Порошенко без «шапкозакидательского настроения» и адекватно оценивает своего оппонента на выборах.

Второй тур президентских выборов на Украине с участием Зеленского и Порошенко состоится 21 апреля. В первом туре шоумен набрал 30,24% голосов, действующий президент — 15,95%.