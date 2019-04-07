Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в фильме, посвященном ее 70-летнему юбилею, рассказала о работе с Владимиром Путиным. Главные цитаты из фильма опубликованы на сайте «Вестей».

По словам политика, президент приглашает в команду только тех людей, которым доверяет. Работать с Путиным — трудно, но интересно и насыщенно, это лучшие годы в жизни, заявила спикер Совфеда.

В фильме Матвиенко также поздравил сам Путин. Президент подчеркнул, что она всегда придерживается собственного мнения, которое тактично продвигает, и нацелена на «конкретный результат».​

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины. Кроме того, в конце марта Путин наградил политика орденом Андрея Первозванного — это высшая государственная награда в России.