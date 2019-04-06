Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ опубликован на белорусском правовом интернет-портале.

​В сообщении отмечается, что орден вручается за укрепление дружественных отношений между Россией и Белоруссией​. «РИА Новости» добавляет, что Матвиенко получает награду в канун своего 70-летия, которое наступит в воскресенье, 7 апреля.

Орден Франциска Скорины в Белоруссии вручается за успехи в области национально-государственного возрождения, а также за особые услуги в благотворительной и гуманитарной деятельности и «другие благородные поступки».

В конце марта президент Владимир Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Она стала вторым российским политиком после министра обороны Сергея Шойгу, который был удостоен такой награды.