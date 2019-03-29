Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Спикер Совета Федерации стала вторым российским политиком после Сергея Шойгу, получившим эту награду

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Награда вручена за выдающиеся заслуги перед отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность, говорится в указе (есть у РБК).

​Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко (7 апреля). По случаю юбилея спикера Совфеда, так как она является почетным жителем Санкт-Петербурга, состоится концерт, на который приглашены все члены верхней палаты. Ранее петербургский комитет по культуре объявил закупку на 20 млн руб. для организации фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга».

Орден Святого Андрея Первозванного — высшая государственная награда и вручается за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Заказанная управделами разновидность ордена — с мечами — вручается «за отличия в боевых действиях», указывается в его статуте. С момента учреждения ордена в 1998 году (аналогичный существовал в Российской империи) его кавалерами стали всего 18 человек (14 из них россияне, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана с 1993 по 2003 год Гейдар Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин).

Еще один кавалер ордена — министр обороны Сергей Шойгу. С военной разновидностью ордена до 2014 года никто на публике не появлялся, публичных указов о вручении такой награды не было. Однако Шойгу в 2014 году появился с этой наградой на параде Победы 9 мая в Севастополе.