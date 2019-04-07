СМИ узнали о намерении японской прокуратуры допросить жену Карлоса Гона

Прокуратура Токио направила в суд запрос, чтобы получить разрешение допросить жену бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, прокуроры просили жену Гона о встрече, однако получили отказ. Поэтому преставители прокуратуры направили запрос в суд, что дает им право допросить ее в качестве свидетеля.

Как отмечает телеканал, во время ареста Гона у его жены конфисковали паспорт и мобильный телефон. Адвокат экс-главы альянса назвал действия прокуратуры недопустимыми.

4 апреля прокуратура Токио арестовала Гона в рамках нового дела, заподозрив его в нецелевом использовании средств Nissan для личных нужд. Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 6 марта Гон вышел из тюрьмы на свободу под залог в ¥1 млрд ($8,93 млн), проведя под стражей 108 дней.



Карлоса Гона обвиняют в сокрытии $80 млн доходов. По версии следствия, кроме того, он списал на Nissan личные убытки на сумму $16 млн. Как утверждали в компании, Гон незаконно получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV в рамках трудового договора и не уведомил об этом совет директоров. Сам Карлос Гон называет выдвинутые против него обвинения следствием «заговора и предательства» со стороны Nissan.