Польский депутат оценил сумму репараций от Германии в $900 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,78 64,89 EUR Нал. 73,93 72,90 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 187,30 +99,60 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Польский депутат оценил сумму репараций от Германии в $900 млрд Политика, 06:37 ГИБДД ужесточила контроль за автошколами Общество, 06:16 Экс-президент Мексики заявил о попытке вооруженного нападения на свой дом Политика, 05:56 Украинского посла вызвали в МИД Венгрии Политика, 05:35 Минздрав дал советы о правильном питании и способах продлить себе жизнь Общество, 05:08 Принц Уильям прошел стажировку в MI5 и MI6 Политика, 04:36 У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 04:33 Нетаньяху пообещал суверенитет над поселениями на Западном берегу Иордана Политика, 04:13 Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве Общество, 03:40 Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным Политика, 03:23 СМИ сообщили о ликвидации 70 боевиков ИГ в Афганистане Политика, 03:21 Владелец «Краснодара» объяснил ситуацию с контрактом Мамаева Общество, 02:55 Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео Общество, 02:23 Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе Общество, 02:10
Политика ,  
0 
Польский депутат оценил сумму репараций от Германии в $900 млрд

Германия должна выплатить Польше как минимум $900 млрд в качестве репараций за потери, понесенные во Второй мировой войне. Об этом в интервью порталу wPolityce.pl заявил депутат сейма Польши от партии «Право и справедливость» Януш Шевчак.

По словам Шевчака, до тех пор, пока Берлин не погасит задолженность Варшаве, он «должен сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство».

«Это позор, что очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет», — добавил депутат.

Политика
Президент Польши потребовал от Германии новых репараций

Как отмечает портал, накануне парламентская группа, которая занимается оценкой суммы компенсаций, опубликовала доклад «Экономические издержки немецкой оккупации во время Второй мировой войны». В документе говорится, что аналогичные потери понесла Греция.

Шевчак отметил, что за выплату компенсаций также борются страны Африки. «Германия должна подготовить достойные финансовые средства для выплаты репараций», — заявил депутат.

Осенью 2017 года комиссия по репарации оценила потери Польши в $48,8 млрд. Позднее сейм повысил эту сумму до $850 млрд, установив ее с поправкой на изменившийся за годы курс доллара. Затем сумма претензий была снижена на $300 млрд, ​однако в октябре прошлого года сейм снова решил ее пересчитать.

Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что вопрос о репарациях Германии не решен полностью, но при этом подчеркивал, что поляки не чувствуют ненависти к немцам.

Теги: Польша, репарации, Германия
Материалы по теме
Польский депутат призвал потребовать репарации с России
Политика
Власти Польши решили пересчитать сумму требуемых репараций от Германии
Общество
В Польше заявили о намерении взыскать с Германии репарации на $850 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter