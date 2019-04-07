Польский депутат оценил сумму репараций от Германии в $900 млрд

Германия должна выплатить Польше как минимум $900 млрд в качестве репараций за потери, понесенные во Второй мировой войне. Об этом в интервью порталу wPolityce.pl заявил депутат сейма Польши от партии «Право и справедливость» Януш Шевчак.

По словам Шевчака, до тех пор, пока Берлин не погасит задолженность Варшаве, он «должен сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство».

«Это позор, что очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет», — добавил депутат.

Как отмечает портал, накануне парламентская группа, которая занимается оценкой суммы компенсаций, опубликовала доклад «Экономические издержки немецкой оккупации во время Второй мировой войны». В документе говорится, что аналогичные потери понесла Греция.