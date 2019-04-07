Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает агентство Agerpres.

На Украине Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия образования Венгерского культурного союза на Закарпатской Украине. По словам главы ДСВР, ему отказали во въезде «без какого-либо четкого объяснения». «Они просто сообщили мне, что я не могут въехать в страну», — заявил он и добавил, что запрет на въезд действует 1,5 года.

Госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер назвал действия украинских властей «неприемлемыми».

В марте Украина запретила въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершюцу. Телерадиокомпания ORF отмечала, что Киев обвинил его в «преднамеренном нарушении государственной границы Украины», «антиукраинской пропаганде» и «участии в попытках оправдать аннексию Крыма». Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала действия Киева «актом цензуры, который неприемлем в Европе», позднее украинского посла в Вене Александра Щербу вызвали в МИД.

