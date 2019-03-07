Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналисту

Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналисту

Глава МИД Австрии назвала запрет журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу на въезд на Украину «актом цензуры, который неприемлем в Европе». Об этом говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Мы осуждаем этот шаг, который полностью несовместим с европейскими основными ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета», — написала министр.

На сайте ORF говорится, что власти Украины запретили журналисту въезд в страну 7 марта. Срок действия заперта в публикации не указан.

Как отмечает телекомпания, Киев обвиняет его в «преднамеренном нарушении государственной границы Украины», «участии в попытках оправдать аннексию Крыма» и «антиукраинской пропаганде».