МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

Министерство иностранных дел Австрии вызвало украинского посла в Вене Александра Щербу в связи с запретом австрийскому корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу на въезд на территорию Украины сроком на один год. Об этом сообщается на сайте МИД Австрии.

В сообщении говорится, что Щерба был вызван для беседы с генсеком внешнеполитического ведомства Йоханнесом Петерликом, который потребовал снять введенный запрет на въезд, а также выдачу аккредитации Вершютцу в зоне боевых действий на востоке Украины. Помимо этого от украинского посла потребовали предоставить доказательства выдвинутых в адрес журналиста обвинений.

«Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства. Это неприемлемый односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил Петерлик.

Кроме того, он указал на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выступил за отмену запрета для австрийского корреспондента.