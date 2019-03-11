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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

Министерство иностранных дел Австрии вызвало украинского посла в Вене Александра Щербу в связи с запретом австрийскому корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу на въезд на территорию Украины сроком на один год. Об этом сообщается на сайте МИД Австрии.

В сообщении говорится, что Щерба был вызван для беседы с генсеком внешнеполитического ведомства Йоханнесом Петерликом, который потребовал снять введенный запрет на въезд, а также выдачу аккредитации Вершютцу в зоне боевых действий на востоке Украины. Помимо этого от украинского посла потребовали предоставить доказательства выдвинутых в адрес журналиста обвинений.

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«Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства. Это неприемлемый односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил Петерлик.

Кроме того, он указал на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выступил за отмену запрета для австрийского корреспондента.

Власти Украины запретили Вершюцу въезд в страну 7 марта. Как отмечала телерадиокомпания ORF, Киев обвинил его в «преднамеренном нарушении государственной границы Украины», «участии в попытках оправдать аннексию Крыма» и «антиукраинской пропаганде».

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя ситуацию с журналистом, назвала этот запрет «актом цензуры, который неприемлем в Европе».

Теги: Украина, посол, Австрия, журналист, запрет на въезд
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