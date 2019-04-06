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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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Ассанж потребовал от властей Швеции выплатить $1 млн за частных адвокатов

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции более 9 млн шведских крон (около $1 млн) за судебные издержки, связанные с расследованием дела об изнасиловании. Об этом сообщает газета ​Svenska Dagbladet.

По данным издания, из-за «пробелов в законе» он не получил компенсацию за своих частных адвокатов. Телеканал SVT добавляет, что в общей сложности Ассанж подал иск на 9,25 мнл крон, однако районный и апелляционный суды отказались его принять. Отмечается, что основатель Wikileaks пытается получить компенсацию с 2017 года.

Адвокат Пер Самуэльсон рассказал телеканалу, что по поручению Ассанжа обжаловал эти решения в Верховном суде. Защитник отметил, что процесс затянулся из-за того, что прокуроры откладывают допрос Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

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Телеканал сообщает, что по закону тот, кто отказался от государственной защиты и выбрал частных адвокатов, может получить компенсацию, если его признали невиновными. Однако если расследование было закрыто, как произошло с Ассанжем, то компенсация не полагается. SVT отмечает, что Верховный суд неоднократно просил парламент Швеции изменить законодательство.

При этом министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия в своем аккаунте в Twitter​ опроверг информацию о планах посольства в Лондоне выселить Ассанжа. Он назвал подобные сообщения слухами и отметил, что они необоснованны и оскорбительны.

Накануне ​Wikileaks со ссылкой на источник написала, что в течение «нескольких часов или дней» Ассанжда должны выдворить из посольства Эквадора. По данным организации, для этого планировалось использовать скандал с офшорными бумагами, касающимися эквадорского президента Ленина Морено.

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Ассанж находится в посольстве с 2012 года. Он попросил убежище, чтобы его не экстрадировали в Швецию по обвинениям в изнасиловании, домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где ему грозит 35 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Теги: WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Швеция, компенсация
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