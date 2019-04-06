Ассанж потребовал от властей Швеции выплатить $1 млн за частных адвокатов

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции более 9 млн шведских крон (около $1 млн) за судебные издержки, связанные с расследованием дела об изнасиловании. Об этом сообщает газета ​Svenska Dagbladet.

По данным издания, из-за «пробелов в законе» он не получил компенсацию за своих частных адвокатов. Телеканал SVT добавляет, что в общей сложности Ассанж подал иск на 9,25 мнл крон, однако районный и апелляционный суды отказались его принять. Отмечается, что основатель Wikileaks пытается получить компенсацию с 2017 года.

Адвокат Пер Самуэльсон рассказал телеканалу, что по поручению Ассанжа обжаловал эти решения в Верховном суде. Защитник отметил, что процесс затянулся из-за того, что прокуроры откладывают допрос Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Телеканал сообщает, что по закону тот, кто отказался от государственной защиты и выбрал частных адвокатов, может получить компенсацию, если его признали невиновными. Однако если расследование было закрыто, как произошло с Ассанжем, то компенсация не полагается. SVT отмечает, что Верховный суд неоднократно просил парламент Швеции изменить законодательство.