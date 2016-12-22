Эквадор назвал условия для продолжения пребывания Ассанжа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может находиться в посольстве Эквадора в Лондоне до тех пор, пока выполняет условия его пребывания там, заявил эквадорский генпрокурор Иниго Сальвадор во время рассмотрения судом иска Ассанжа, передает Reuters.

«Если мистер Ассанж хочет остаться и следует правилам…он может оставиться в посольстве так долго, как захочет», — сказал генпрокурор, подчеркнув, что проживание основателя WikiLeaks в здании дипмиссии стоило Эквадору $6 млн.

Ранее во время заседания суда Ассанж заявил, что новые правила, согласно которым он должен сам оплачивать свои медицинские счета, телефонные звонки и убирать за котом, могут быть знаком того, что президент Эквадора Ленин Морено планирует лишить его убежища и выдать властям США.

Суд отказался снять установленные для Ассанжа правила и тем самым не удовлетворил его иск, адвокаты основателя WikiLeaks заявили, что будут обжаловать это решение, отмечает агентство.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Изначально он приехал туда, так как опасался, что его могут экстрадировать в Швецию, где был выдан ордер на его арест из-за обвинений в изнасиловании, принуждении к действиям сексуального характера и домогательствах. Кроме того, Швеция могла выдать основателя WikiLeaks США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

Позже ордер в Швеции был отменен из-за сроков давности, однако британская полиция может арестовать его из-за неявки в суд.