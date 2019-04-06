Главы МИДов стран G7 потребовали от России выполнять условия ДРСМД

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте МИД Франции (pdf).

«Мы настоятельно призываем Россию выполнить свои договорные обязательства всесторонним и поддающимся проверке образом, прежде чем решение Соединенных Штатов выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение», — говорится в заявлении.

Министры добавили, что разделяют опасения США по поводу разработки российской ракеты 9М729, также известной как SSC-8. По их мнению, она «существенно» нарушает положения ДРСМД. Главы МИДов G7 добавили, что необходимо должным образом реагировать на создание и размещение Россией не соответствующих договору ракет.