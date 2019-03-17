В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению

В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от США внятных предложений по контролю над вооружениями. Об этом он сообщил ТАСС.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», — сказал он.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что Китай может присоединиться к переговорам России и США по разоружению и денуклеаризации Корейского полуострова.

В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва выступила с зеркальными мерами. В Пентагоне заявляли, что российская ракета 9М729 не соответствует условиям договора.