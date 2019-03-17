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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от США внятных предложений по контролю над вооружениями. Об этом он сообщил ТАСС.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», — сказал он.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что Китай может присоединиться к переговорам России и США по разоружению и денуклеаризации Корейского полуострова.

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Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД

В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва выступила с зеркальными мерами. В Пентагоне заявляли, что российская ракета 9М729 не соответствует условиям договора.

Россия отвергла обвинения и призвала США избавиться от ударных беспилотников, ракет-мишеней и установок Mk-41. Они, по мнению Москвы, нарушают ДРСМД, что в свою очередь отрицал Пентагон.

При этом президент США Дональд Трамп допускал, что после выхода из ДРСМД может быть разработано новое соглашение по контролю над вооружениями. Он отмечал, что в него могут войти Китай и другие страны.

Теги: Дмитрий Песков, Джон Болтон
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