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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке. Об этом он написал на своей странице в Faceboook.

«Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг», — сказал он.

Политика
В штабе Зеленского заявили об отказе Тимошенко вести дебаты кандидатов

31 марта на Украине прошли президентские выборы. По результатам подсчета голосов избирателей актер Владимир Зеленский набрал 30,24%, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Они вышли во второй тур, который состоится 21 апреля.

Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» и отметил, что его должны будут транслировать все желающие телеканалы. Президент принял предложение. Дискуссия намечена на 19 апреля. При этом замгендиректора по административной работе «Олимпийского» Виктор Анисимов отмечал, что администрация еще не получала обращения на проведение подобного мероприятия.

В свою очередь Порошенко предложил провести дебаты в три этапа, разделив их на темы обороны, внешней политики и защиты конституционных прав и свобод граждан.
 

Теги: Украина, выборы президента
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