В штабе Зеленского заявили об отказе Тимошенко вести дебаты кандидатов

Тимошенко не будет вести дебаты между двумя вышедшими во второй тур кандидатами в президенты Украины, заявили в штабе Зеленского. Сама Тимошенко о своем решении пока не объявила

Юлия Тимошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, если бы Тимошенко согласилась быть арбитром на дебатах, то на стадион «Олимпийский» пришли бы и ее сторонники. В этом случае там было бы представлено «60% голосов избирателей» Украины, а сама бы она «нелицеприятно» отзывалась о Зеленском и «достаточно жестко» критиковала Порошенко.

Теперь роль арбитра будет предложена кому-то другому. «Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд», — заявил он.

Ранее о том, что Тимошенко откажет Зеленскому на предложение стать арбитром в дебатах с Порошенко, со ссылкой на источники сообщало издание «Страна.ua».