Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar в Twitter.

Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

Активность зарубежных самолетов, ведущих разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России, за последнее время значительно увеличилась. Так на прошлой неделе разведывательный полет вблизи полуострова провел стратегический беспилотный самолет ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk. Тогда самолет вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего направился к Черноморскому побережью России.

В середине февраля патрульный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 осуществлял разведку в районе Керченского пролива и Севастополя.