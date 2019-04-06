Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,88 64,53 EUR Нал. 73,94 72,53 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 058,13 -26,07 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма Политика, 07:06 МИД Венесуэлы назвал новые санкции США циничными и преступными Политика, 06:58 В Москве временно закрыли восемь станций на фиолетовой ветке метро Общество, 06:47 К иску против Трампа присоединились еще четыре штата Политика, 06:24 СМИ узнали об отказе Хафтара встретиться с Сараджем по просьбе Гутерриша Политика, 06:16 Из национальной галереи Армении пропали 626 экспонатов Общество, 05:36 Глава РЖД заявил о планах построить в Петербурге железнодорожное кольцо Бизнес, 05:19 Войска Сараджа заявили об освобождении аэропорта Триполи от армии Хафтара Политика, 04:54 Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать» Технологии и медиа, 04:19 Белый дом сообщил о достижении прогресса в переговорах по торговле с КНР Экономика, 04:03 Стадион запланировал мероприятие на день дебатов Порошенко и Зеленского Политика, 03:10 BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК Бизнес, 02:56 Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования Общество, 02:27 Медики извинились перед Зеленским за ошибку при сдаче анализов Политика, 02:07
Политика ,  
0 
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar в Twitter.

Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

Политика
Минобороны засекло в 150 км от границы стратегический бомбардировщик США

Активность зарубежных самолетов, ведущих разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России, за последнее время значительно увеличилась. Так на прошлой неделе разведывательный полет вблизи полуострова провел стратегический беспилотный самолет ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk. Тогда самолет вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего направился к Черноморскому побережью России.

В середине февраля патрульный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 осуществлял разведку в районе Керченского пролива и Севастополя.

Теги: ВВС США, Крым
Материалы по теме
Самолет и беспилотник ВВС США провели разведку вблизи Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter