Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем направился к Черноморскому побережью России.

28 января вблизи Калининградской области заметили три самолета-разведчика американских ВВС. Разведывательные полеты совершили самолет ВВС США RC-135V, беспилотник RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

До этого российское Минобороны сообщило о перехвате американского P-8A Poseidon над Балтийским морем. Истребитель Су-27 приблизился к американскому самолету-разведчику на безопасное расстояние и вернулся на аэродром после того, как тот отдалился от российской границы.

