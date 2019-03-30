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Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем направился к Черноморскому побережью России.

Политика
Самолет и беспилотник ВВС США провели разведку вблизи Крыма

28 января вблизи Калининградской области заметили три самолета-разведчика американских ВВС. Разведывательные полеты совершили самолет ВВС США RC-135V, беспилотник RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

До этого российское Минобороны сообщило о перехвате американского P-8A Poseidon над Балтийским морем. Истребитель Су-27 приблизился к американскому самолету-разведчику на безопасное расстояние и вернулся на аэродром после того, как тот отдалился от российской границы.
 

Теги: беспилотник, Крым, наблюдательный полет
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