Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя, следует из мониторинговых данных авиационного сервиса PlaneRadar в Twitter.

Патрульное противолодочное судно P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 взлетело с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 16:25 мск. Boeing пересек воздушное пространство Болгарии и в 17:45 начал разведывательный полет в районе Керченского пролива на расстоянии 125 км от Крымского моста.

Вблизи южного побережья полуострова P-8A Poseidon был замечен в 20:35 мск. Маршрут воздушного судна пролегал в районе Севастополя. В указанном районе самолет курсировал около трех часов и несколько раз облетел южные границы полуострова.

Активность зарубежных самолетов, ведущих разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России, за последнее время значительно увеличилась. В частности, 30 января вблизи побережья крымского полуострова разведывательные полеты провели три самолета ВМС США. Тогда самолеты радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion с бортовым номером 157316 и Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14841 взлетели с авиабазы НАТО Суда Бей, расположенной на острове Крит. При этом патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.