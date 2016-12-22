CNN узнал о планах США признать элитные части ВС Ирана террористами

Администрация Белого дома может признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сообщает CNN.

Действующие и бывшие высокопоставленные чиновники рассказали телеканалу, что по этому вопросу в Белом доме развернулись дебаты, однако стороны не могут прийти к согласию.

Некоторые представители администрации предупреждают, что признание КСИР террористической группировкой может представлять опасность для американских объектов и военных за рубежом. В то же время это позволит США заморозить активы Ирана и усилить санкции. CNN отмечает, что госсекретарь США Майк Помпео выступает за эту инициативу.

8 мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Также к ноябрю будут восстановлены санкции против Тегерана, снятые в результате сделки.