ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,61 62,81 EUR Нал. 74,17 73,28 USD Бирж. 63,28 -0,15 EUR Бирж. 73,78 -0,01 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6616,20 +295,30 IMOEX 2308,14 -0,48% RTSI 1148,87 -0,24% Brent 77,74 +0,06% DJIA 24307,18 +0,15% Nasdaq 7567,69 +0,76%
CNN узнал о планах США признать элитные части ВС Ирана террористами
Лента новостей
«Дерево» из Хельсингборга: кто прервал гегемонию Ибрагимовича в Швеции 12:41, Спорт Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 12:38, РБК и «Шелл» Россия и Саудовская Аравия предложили изменить систему мониторинга ОПЕК+ 12:33, Экономика Средний чек в онлайн-магазинах электроники составил 8,2 тыс. руб. 12:30, Потребрынок МИД и Генпрокуратура получат право включать СМИ в реестр иноагентов 12:29, Политика РФС уточнил диагноз полузащитника сборной России Юрия Жиркова 12:23, Спорт В мэрии Москвы рассказали о заявке на митинг против пенсионной реформы 12:21, Общество Паром с 140 пассажирами затонул у берегов Индонезии 12:21, Общество Из пятого дивизиона — в основу сборной: кого критикует вся Англия 12:08, Спорт Спрос на майнинг в России упал в несколько раз 12:08, Крипто Структура «Росгосстраха» подала иск к «РГС Жизнь» на 481 млн руб. 12:06, Бизнес Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 12:05, Партнерский материал CNN узнал о планах США признать элитные части ВС Ирана террористами 12:01, Политика Внимание на экран: обзор российских YouTube-каналов о недвижимости 11:56, Недвижимость Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии 11:44, Политика Bentley с новым мотором и лифтбек Audi: 11 новинок авторынка России 11:44, Авто  Трутнев предложил платить за сообщения об экологических нарушениях 11:39, Общество МИД назвал условия создания альтернативного интернета в России 11:36, Общество Полузащитник сборной Хорватии получил травму перед матчем с Россией 11:35, Спорт Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 11:32, РБК Стиль и ASUS Мосгорсуд отказался рассмотреть жалобу «Кировлеса» к Навальному 11:31, Общество Парламентарии США попросили закрыть для СМИ их встречу с Володиным 11:18, Политика ЦБ впервые лишил лицензии санировавшийся через новый механизм банк 11:12, Финансы В Совфеде назвали политизированным заявление Киева о «воровстве славы» 11:07, Политика Сколько стоят самые красивые парки в мире 11:05, Недвижимость Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:03, Спецпроект РБК Спорт Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках 11:02, Общество Прогнозы дня: индекс МосБиржи делает первые шаги в сторону максимумов 10:54, Quote
CNN узнал о планах США признать элитные части ВС Ирана террористами
Политика, 12:01
0
CNN узнал о планах США признать элитные части ВС Ирана террористами

Администрация Белого дома может признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сообщает CNN.

Действующие и бывшие высокопоставленные чиновники рассказали телеканалу, что по этому вопросу в Белом доме развернулись дебаты, однако стороны не могут прийти к согласию.

Некоторые представители администрации предупреждают, что признание КСИР террористической группировкой может представлять опасность для американских объектов и военных за рубежом. В то же время это позволит США заморозить активы Ирана и усилить санкции. CNN отмечает, что госсекретарь США Майк Помпео выступает за эту инициативу.

8 мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Также к ноябрю будут восстановлены санкции против Тегерана, снятые в результате сделки.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Теги: администрация США , КСИР , Иран
Главное
ЦБ впервые лишил лицензии санировавшийся через новый механизм банк Финансы
Материалы по теме
Иран допустил выход из ядерной сделки в течение нескольких недель Политика
Трамп решил выйти из ядерной сделки с Ираном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter