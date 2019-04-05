Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби»

Роспотребнадзор поддержал идею Минздрава России блокировать сайты с призывом отказываться от прививок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что на сегодняшний день в мире наблюдается «активизация антивакцинального лобби». В частности, как полагают в ведомстве, через СМИ, интернет, а также религиозные секты распространяется информация о вреде прививок, которая «не является объективной, а также подрывает доверие граждан к вакцинации».

Специалисты Роспотребнадзора также подчеркивают, что в существующее законодательство следует внести поправки. В частности, в разделе требований к обследованию детей перед вакцинацией, создания единой базы данных по вакцинации, расширения списка профессий, предусматривающих обязательные прививки, а также в разделе санитарных требований к мигрантам.

Ранее в Минздраве заявили, что СМИ и религиозные секты подрывают доверие граждан к прививкам. В связи с этим с ноября прошлого года ведомство готовит законопроекты о запрете призывов против вакцинации.