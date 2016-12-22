Минздрав предложил запретить призывы против прививок

Ведомство подтвердило, что уже дорабатывает законопроект о запрете публичных призывов к отказу от вакцинации. Ранее главный инфекционист Минздрава заявила, что наказывать нужно врачей, которые не рекомендуют прививать детей

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Минздрав работает над законопроектом, который устанавливает запрет на публичные призывы против вакцинации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«В настоящее время проект федерального закона дорабатывается, поэтому комментарии пока преждевременны», — говорится в сообщении.

О том, что в Минздраве разрабатывают подобную инициативу, ранее написала газета «Известия», которая привела слова представителей министерства и ведущих медицинских и научных российских учреждений, которые приняли участие в круглом столе, организованном изданием.

На вопрос журналиста, нужно ли вводить ответственность за отказ от прививок, главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что такое наказание нужно принимать по отношению к врачам, которые не рекомендуют прививать детей.

Замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Наталья Костенко отметила, что ведомство уже думает над подобной инициативой. Она подчеркнула, что рестрикция не должна касаться тех врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским показаниям. По ее словам, в настоящее время инициатива обсуждается пока на экспертном уровне.

«Многие ее поддерживают», — добавила Костенко.​

На вакцинацию населения в законе о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов выделено 2,9 млрд руб. В конце октября Роспотребнадзор отчитывался о результатах кампании по вакцинации от гриппа. Согласно данным ведомства, прививки сделали 39,2 млн человек — это 27% населения страны.