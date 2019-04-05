В лаборатории сообщили об ошибке сотрудника при сдаче анализа Зеленским

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, сдал, а позже опубликовал результаты своих анализов на наркотики, которые он сдал перед дебатами с Петром Порошенко. При этом в первой версии документа, который опубликовал Зеленский, в качестве даты сдачи анализа было указано 2 апреля. Позже кандидат в президенты выложил те же результаты анализов, но с другой датой — 5 апреля.

Изначально выложенный документ был датирован 2 апреля из-за ошибки сотрудника медицинской лаборатории Eurolab, где Зеленский сдавал тесты. Об этом говорится на странице Eurolab в Facebook, на пост ссылается сам кандидат в президенты.

В лаборатории пояснили, что сотрудник компании при регистрации пробирки с кровью Зеленского ​из-за волнения по ошибке нажала на компьютере цифру «2» вместо цифры «5». Eurolab принесла Зеленскому извинения, сам кандидат в президенты ​назвал произошедшее «казусом».

Сдача анализов была одним из условий Зеленского для проведения дебатов с Порошенко. Он также потребовал, чтобы они были организованы на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко принял предложение оппонента. В крови действующего президента алкоголь и наркотические вещества после анализов обнаружены не были.

Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. Зеленский и Порошенко в первом туре набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.