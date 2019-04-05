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Amazon $2 200 (+19,99%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Порошенко присвоил награды задержанным в Керченском проливе морякам

Президент Украины Петр Порошенко передал награды семьям моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«В Одесской области наградил украинских военнослужащих, которые сегодня находятся в плену России», — написал Порошенко. Он добавил, что моряки должны быть возвращены на Украину вместе с арестованными бронекатерами и буксиром.

В феврале Порошенко поздравил задержанных в Керченском проливе моряков Богдана Головаша и Владислава Костышина с получением звания «лейтенант» и кортиков.

Три корабля ВМС Украины и 24 моряка были задержаны в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. По версии погранслужбы ФСБ, катера и буксир нарушили госграницу России и не отреагировали на приказ остановиться. При этом украинская сторона утверждает, что предупреждала о маневрах. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков арестовали.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

После инцидента в Керченском проливе против России ввели санкции Евросоюз, США и Канада. Порошенко назвал их «триединым ударом». МИД России пообещал ответить на «недружественную» акцию Евросоюза.

Теги: Петр Порошенко, моряки, награды, военнослужащие
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