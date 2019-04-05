Порошенко присвоил награды задержанным в Керченском проливе морякам

Президент Украины Петр Порошенко передал награды семьям моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«В Одесской области наградил украинских военнослужащих, которые сегодня находятся в плену России», — написал Порошенко. Он добавил, что моряки должны быть возвращены на Украину вместе с арестованными бронекатерами и буксиром.

В феврале Порошенко поздравил задержанных в Керченском проливе моряков Богдана Головаша и Владислава Костышина с получением звания «лейтенант» и кортиков.

Три корабля ВМС Украины и 24 моряка были задержаны в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. По версии погранслужбы ФСБ, катера и буксир нарушили госграницу России и не отреагировали на приказ остановиться. При этом украинская сторона утверждает, что предупреждала о маневрах. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков арестовали.