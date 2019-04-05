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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Гибель Филевой ,  
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Прокуратура в Германии назвала сроки ДНК-экспертизы тела Филевой

ДНК-экспертиза тел разбившихся при крушении в Германии бизнес-джета Epic LT совладельца S7 Group Наталии Филевой, ее отца Валерия Карачева и пилота продлится до «конца следующей недели». Об этом сообщил РБК старший прокурор немецкого надзорного ведомства Роберт Хартманн.

«После падения самолета, произошедшего 31 марта, мы начали процедуру по установлению личностей погибших через исследование их ДНК. В данный момент наше лабораторное исследование не завершено, результатов не стоит ждать раньше конца следующей недели», — заявил он.

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Первые результаты вскрытия тел всех находившихся на борту Epic LT показали, что они погибли от травм, полученных при крушении. Самолет разбился на прошлой неделе при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, который расположен к юго-западу от Франкфурта-на-Майне. Причины происшествия неизвестны, в настоящее время ведется расследование, которое по времени может занять «до года и даже более», указывали авиационные власти Германии.

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Теги: S7 Group, Наталия Филева, экспертиза ДНК, новости РБК
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