Киев заявил о намерении действовать в Черном море без разрешения Москвы

Киев заявил о намерении действовать в Черном море без разрешения Москвы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не намерен обсуждать с Россией свою деятельность в Черном море, сообщает «112. Украина». Представитель дипведомства утверждает, что члены НАТО занимают такую же позицию.

«НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать (у России. — РБК) о том, что можно или нельзя», — сказал министр.

Это касается как наблюдений «с моря, воздуха и из космоса», так и действий по проведению учений и укреплению позиций украинской армии, добавил Климкин.

4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены альянса согласовали «пакет мер» в Черном море, предполагающий поддержку Украины и Грузии. Решение было принято по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД. Помимо прочего обсуждались меры повышения безопасности Черноморского региона.