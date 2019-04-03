МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине

МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине

Заявления американского постпреда о том, что НАТО готовит «пакет мер» в Черном море после инцидента там с украинскими кораблями, «звучат как одностороннее подыгрывание» властям Украины перед вторым туром выборов, считают в МИДе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В МИД России сочли заявления постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по поводу новых мер Североатлантического альянса в Черном море «подыгрыванием» нынешним властям Украины перед вторым туром выборов президента республики. Такое мнение ТАСС выразил статс-секретарь, замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин.

«Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам [украинского президента Петра] Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура [выборов]», — прокомментировал он слова Хатчисон. В блоке, как предложил Карасин, надеются на то, что «это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя».

Ранее, 3 апреля, Кей Бейли Хатчисон раскрыла детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран — членов НАТО. Альянс, по ее словам, чтобы избавить Черное море от «навязчивости России», собирается укреплять наземную, морскую и воздушную разведку, а также увеличить число отправляемых в море кораблей блока. Помимо этого, НАТО, как указала Хатчисон, собирается гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив.

В Кремле к таким заявлениям отнеслись негативно. Россия не понимает, что НАТО «имеет в виду», рассуждая о ее неприемлемом поведении в регионе, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.