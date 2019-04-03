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Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море

Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Ситуация с [Керченским] проливом и судоходством хорошо известна. Позиция России [по этому вопросу] последовательна и тоже хорошо известна», — сказал Песков и добавил, что Кремль не понимает, что НАТО «имеет в виду», рассуждая о неприемлемом поведении России в регионе.

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Материал дополняется

Теги: Дмитрий Песков, Черное море
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