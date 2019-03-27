Ford выплатит рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов $200 млн

Большую часть этих выплат планируется сделать в 2019 году. Ранее профсоюз работников завода Ford во Всеволожске заявил о намерении добиваться выплаты увольняемым зарплаты за два года

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Компания Ford намерена потратить на выплаты сотрудникам и поставщикам подлежащих закрытию заводов в России около $200 млн. В сообщении компании отмечается, они будут сделаны наличными, причем значительная часть придется на выплаты при увольнении. Большую часть планируется заплатить в 2019 году.

27 марта компания Ford объявила о закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске, где выпускались легковые автомобили: во Всеволожске — Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. Одновременно прекратится ​выпуск машин на заводе в Елабуге, делавшем ​кроссоверы Kuga и внедорожники Explorer, а производство фургонов Ford Transit планируется сохранить.

В сообщении Ford Sollers (СП Ford и ПАО «Соллерс») указано, что закрытие заводов приведет к значительному сокращению штата, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Комментируя планы компании, председатель первичной профсоюзной организации Ford Sollers во Всеволожске ​Михаил Сергеев заявил РБК, что профсоюз будет добиваться выплаты для уволенных сотрудников компенсации в размере двух годовых окладов.