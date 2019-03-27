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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Ford выплатит рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов $200 млн
Большую часть этих выплат планируется сделать в 2019 году. Ранее профсоюз работников завода Ford во Всеволожске заявил о намерении добиваться выплаты увольняемым зарплаты за два года
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Компания Ford намерена потратить на выплаты сотрудникам и поставщикам подлежащих закрытию заводов в России около $200 млн. В сообщении компании отмечается, они будут сделаны наличными, причем значительная часть придется на выплаты при увольнении. Большую часть планируется заплатить в 2019 году.

27 марта компания Ford объявила о закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске, где выпускались легковые автомобили: во Всеволожске — Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. Одновременно прекратится ​выпуск машин на заводе в Елабуге, делавшем ​кроссоверы Kuga и внедорожники Explorer, а производство фургонов Ford Transit планируется сохранить.

В сообщении Ford Sollers (СП Ford и ПАО «Соллерс») указано, что закрытие заводов приведет к значительному сокращению штата, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

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Комментируя планы компании, председатель первичной профсоюзной организации Ford Sollers во Всеволожске ​Михаил Сергеев заявил РБК, что профсоюз будет добиваться выплаты для уволенных сотрудников компенсации в размере двух годовых окладов.

«Это наше основное требование, если нам ничего более интересного администрация не предложит. 2 апреля у нас начинаются переговоры», — заявил Сергеев.

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Он пояснил, что переговоры будут вестись от лица всех работников завода, за исключением топ-менеджеров.​

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов выразил уверенность в том, что решение сконцентрироваться на сегменте легкого коммерческого транспорта «позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ford, автопром, «Форд Соллерс Холдинг»
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