Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

Производитель обещает, что при покупке в апреле автомобилей моделей Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer можно будет сэкономить до 585 тыс. руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Компания Ford Sollers объявила о проведении в апреле 2019 года акции, в рамках которой значительно снижаются цены на автомобили моделей Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer. Максимальная скидка с учетом всех действующих маркетинговых программ составит 585 тыс. руб., отмечается в сообщении компании, поступившем в РБК.

Цена на седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus всех комплектаций в рамках акции снижена на 175 тыс. руб. Максимальная выгода при покупке Ford Focus составит 329 тыс. руб., на нее могут рассчитывать покупатели хетчбэка версии Titanium.​ В базовой комплектации хетчбэк ​Ford Focus с учетом экономии по программе Ford Credit и примерной экономии по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» (компенсация 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит) можно приобрести по цене от 705 тыс. руб.

Цена среднеразмерного кроссовера Ford Kuga также снижена на 175 тыс. руб. во всех комплектациях. При этом покупатели Ford Kuga в топовой комплектации Platinum смогут сэкономить до 295 тыс. руб. С учетом всех маркетинговых программ Ford Kuga в базовой комплектации можно приобрести за 1,3 млн руб.

Цена семиместного внедорожника Ford Explorer снижена на 400 тыс. руб. во всех комплектациях. Минимальная стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ составит 2,372 млн руб., максимальная экономия с учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 тыс. руб.

Кроме того, действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающее экономию в 100 тыс. руб. при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией (это предложение несовместимо с программой Ford Credit).



Цена на компактные седаны и хетчбэки Ford Fiesta снижена на 75 тыс. руб. во всех комплектациях. Максимальная выгода при покупке хетчбэка в топовой комплектации Platinum с учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» составит 229 тыс. руб.