Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 +0,18 EUR Бирж. 73,22 +0,14 Brent 68,90 +0,42% USD Нал. 65,77 65,00 EUR Нал. 73,76 72,87 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1206 -0,0003 BTC/USD Бирж. 4 868,30 +669,48 IMOEX 2 517,86 -0,13% RTSI 1 213,62 -0,06% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,63%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,63%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Медведев поздоровался с андроидом и примерил отечественные умные часы Общество, 16:12 Взрывом в академии Можайского занялась военная прокуратура Общество, 16:02 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 16:00 «Аэрофлот» объяснил причину отмены своих рейсов из Берлина в Москву Общество, 15:42 Деньги на данных: три препятствия для монетизации big data в России Pro, 15:33 От УАЗ до Lexus: 16 новинок апреля, которые уже можно купить Авто, 15:32 Минобороны прокомментировало взрыв в Военно-космической академии Общество, 15:32 Мутко назвал условия льготного перехода застройщиков на эскроу-счета Общество, 15:28 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 15:25 В Москве предъявили обвинение похитившему двух девочек экс-полицейскому Общество, 15:22 Это не конец: почему Bitcoin продолжил расти в цене Крипто, 15:16 Singapore Airlines заявила о проблемах с двигателями у Boeing Dreamliner Общество, 15:15 Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов президента Политика, 15:04 В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году Общество, 15:03
Общество ,  
0 
Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили
Производитель обещает, что при покупке в апреле автомобилей моделей Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer можно будет сэкономить до 585 тыс. руб.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Компания Ford Sollers объявила о проведении в апреле 2019 года акции, в рамках которой значительно снижаются цены на автомобили моделей Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer. Максимальная скидка с учетом всех действующих маркетинговых программ составит 585 тыс. руб., отмечается в сообщении компании, поступившем в РБК.

Цена на седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus всех комплектаций в рамках акции снижена на 175 тыс. руб. Максимальная выгода при покупке Ford Focus составит 329 тыс. руб., на нее могут рассчитывать покупатели хетчбэка версии Titanium.​ В базовой комплектации хетчбэк ​Ford Focus с учетом экономии по программе Ford Credit и примерной экономии по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» (компенсация 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит) можно приобрести по цене от 705 тыс. руб.

Бизнес
Ford уходит налегке


Цена среднеразмерного кроссовера Ford Kuga также снижена на 175 тыс. руб. во всех комплектациях. При этом покупатели Ford Kuga в топовой комплектации Platinum смогут сэкономить до 295 тыс. руб. С учетом всех маркетинговых программ Ford Kuga в базовой комплектации можно приобрести за 1,3 млн руб.

Цена семиместного внедорожника Ford Explorer снижена на 400 тыс. руб. во всех комплектациях. Минимальная стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ составит 2,372 млн руб., максимальная экономия с учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 тыс. руб.

Кроме того, действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающее экономию в 100 тыс. руб. при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией (это предложение несовместимо с программой Ford Credit).

Цена на компактные седаны и хетчбэки Ford Fiesta снижена на 75 тыс. руб. во всех комплектациях. Максимальная выгода при покупке хетчбэка в топовой комплектации Platinum с учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» составит 229 тыс. руб.

27 марта компания Ford объявила о закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске, где выпускались легковые автомобили: во Всеволожске — Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. Одновременно прекратится ​выпуск машин на заводе в Елабуге, делавшем ​кроссоверы Kuga и внедорожники Explorer, производство фургонов Ford Transit планируется сохранить.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ford, автопром
Материалы по теме
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
Бизнес
Ford выплатит рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов $200 млн
Бизнес
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter