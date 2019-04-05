В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить. Такое мнение высказал депутат Левой партии бундестага (Die Linke) Александр Ной, пишет Die Freiheitsliebe.

По его словам, давно устаревший блок НАТО систематически нарушает нормы международного права, дискредитирует нормы ООН и разжигает военные конфликты.

«Страх потерять свое превосходство в экономическом и идеологическом отношении побуждают НАТО к все большему перевооружению и конфронтации. Эта модель должна быть окончательно сломана», — считает Ной.

В Левой партии призывают Германию выйти из НАТО, а после роспуска заменить его системой коллективной безопасности, в которую должна быть включена и Россия, «которая провозгласила бы разоружение своей главной целью».