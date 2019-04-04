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Медведев и Голодец назвали Данелию поэтичным и глубоким режиссером

​Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя смерть режиссера Георгия Данелии, заявил, что его кинокартины любят и знают практически наизусть зрители всех поколений. Об этом глава правительства написал во «ВКонтакте».

«Без его поэтичных, мудрых, ироничных картин невозможно представить наш кинематограф. Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко», — сказал Медведев.

По его словам, Данелия навсегда останется с нами в своих произведениях.

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Также кончину режиссера прокомментировала вице-премьер Ольга Голодец, назвав его одним из самых искренних и глубоких режиссеров нашего кино. «Его легендарные и всенародно любимые фильмы навсегда останутся с нами как пример яркого киноискусства, в котором всегда есть место доброй иронии и тонкому юмору», — говорится в сообщении пресс-службы Голодец, поступившем в РБК.

Как отметила вице-премьер, фильмы Данелии давно стали классикой. По ее словам, он был не только режиссером, но и талантливым сценаристом и актером, а также учителем для многих представителей индустрии.

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Георгий Данелия скончался 4 апреля. Ему было 88 лет. Супруга режиссера Галина Юркова-Данелия заявила, что он умер в результате остановки сердца. С февраля он находился в больнице, куда попал с воспалением легких. Позднее он был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому для стабилизации дыхания.

Данелия был режиссером таких фильмов, как «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Афоня» и «Осенний марафон». Также он принял участие в написании сценария к фильму «Джентльмены удачи».

Теги: Дмитрий Медведев, Ольга Голодец, соболезнования, Георгий Данелия
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