Медведев и Голодец назвали Данелию поэтичным и глубоким режиссером

​Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя смерть режиссера Георгия Данелии, заявил, что его кинокартины любят и знают практически наизусть зрители всех поколений. Об этом глава правительства написал во «ВКонтакте».

«Без его поэтичных, мудрых, ироничных картин невозможно представить наш кинематограф. Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко», — сказал Медведев.

По его словам, Данелия навсегда останется с нами в своих произведениях.

Также кончину режиссера прокомментировала вице-премьер Ольга Голодец, назвав его одним из самых искренних и глубоких режиссеров нашего кино. «Его легендарные и всенародно любимые фильмы навсегда останутся с нами как пример яркого киноискусства, в котором всегда есть место доброй иронии и тонкому юмору», — говорится в сообщении пресс-службы Голодец, поступившем в РБК.