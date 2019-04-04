Михалков процитировал стихотворение в память о Данелии

Будь мужчиной и молчи.

Будь, хоть нелегко.

Горя словом не мельчи,

Хоть и велико.

Ткнись в подушку головой

И молчи, пока

Безнадежная любовь,

Как трава, горька.

Грозных молний не мечи,

Пей невкусный чай.

Будь мужчиной и молчи.

Тютчева читай.

Глава Союза кинематографистов также отметил, что для каждого, кто знал Георгия Данелию, был «свой Гия Данелия».

«Постараюсь, делая что-либо в творчестве или в жизни, <...> сверяться с тем — как бы к этому отнесся мой друг Гия», — добавил Михалков.

Режиссеру Георгию Данелии было 88 лет. В феврале он был госпитализирован с воспалением легких. 4 апреля он скончался от остановки сердца.​