Михалков процитировал стихотворение в память о Данелии

Смерть Георгия Данелии стала невосполнимой потерей, сказал РБК председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, назвав скончавшегося режиссера своим учителем.
«Невозможно представить себе, чтобы в одном человеке для тебя соединилось все — учитель, первый режиссер, близкий друг, старший товарищ, любимый человек в семье твоих родителей», — рассказал Михалков, назвав Данелию «неограниченно талантливым почти во всех сферах жизни».
«Он не снял ни одной плохой картины, он не сделал ни одной глупости <...> любые его поступки, в том числе, может быть, и не совсем верные, все были поступками невероятно талантливого, честного, глубокого и умного человека», — отметил режиссер.
«В такие минуты вспоминается стихотворение <...> русского поэта Владимира Корнилова», — сказал Михалков: