Телеканалы изменили сетку вещания в память о Данелии

Телеканалы «Россия 1», НТВ, ТВЦ и «Россия-К» поменяли сетку вещания в связи со смертью режиссера Георгия Данелии.

В программной сетке канала «Россия-1» появился спецвыпуск передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» с темой «Георгий Данелия: я иду, шагаю по Москве», а в два часа ночи вместо сериала «Морозова» выходит документальный фильм «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью». После него в эфир выйдет художественный фильм «Не горюй», рассказали РБК в пресс-службе ВГТРК.

На канале НТВ в связи в кончиной Данелии пройдет киномарафон в его память. «В 23:05 (мск) на НТВ — картина «Я шагаю по Москве», а следом — фильмы «Осенний марафон» (00:35 мск) и «Паспорт (02:30 мск).

В воскресенье, 7 апреля, в 22:40 покажут комедию «Мимино», рассказали РБК в пресс-службе НТВ.

На телеканале ТВЦ в 23:05 будет показан документальный фильм «Георгий Данелия. Великий обманщик», сообщили РБК в пресс-службе.

В 20:35 на телеканале «Россия-К» выйдет программа «Линия жизни», посвященная памяти режиссера, в 00:10 в эфире будет показан художественный фильм «Не горюй», следует из расписания на сайте телеканала.