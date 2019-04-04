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В отношении сотрудницы минздрава Якутии возбудили дело из-за ланч-боксов

В отношении сотрудницы минздрава Якутии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщается на сайте МВД России.

По данным ведомства, в ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемая нарушила законодательство о контрактной системе в сфере закупок. При подготовке конкурсной документации для закупки партии ланч-боксов для республиканской больницы она, пользуясь служебным положением, добилась изменений, выгодных для одного из участников конкурса. «Тем самым она нарушила конкурентные способы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации», — отметили в МВД.

В отношении сотрудницы минздрава избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Общество
Силовики провели обыски в минздраве Якутии

Утром 4 апреля стало известно, что дома и на рабочем месте у заместителя главы минздрава Якутии Людмилы Вербицкой проходят обыски. Источники РБК сообщили, что ее задержали. В пресс-службе минздрава говорили, что в здании ведомства проводятся «следственные мероприятия» в связи с расследованием деятельности ООО «Мед-Фуд», занимающейся организацией питания для медучреждений Якутии.

Теги: Минздрав, Якутия, обыски, превышение полномочий
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