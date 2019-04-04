Команда Зеленского сообщила о блокировке аккаунта в Google

Рекламный аккаунт команды кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского в Google заблокирован. Об этом штаб Зеленского сообщил на своей странице в Facebook.

«Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в гугл без объяснения причин!» — сказано в сообщении. Помимо этого, как уверяет команда кандидата в президенты, показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике.

Кроме того, команда Зеленского сетует на то, что видеообращение кандидата в президенты, которое набрало 800 тыс. просмотров за 15 минут, так и не попало во вкладку «Тренды».

Во всех этих действиях команда Зеленского заподозрила влияние украинской власти. «Что, наша власть пытается и вас купить?!» — заявила команда кандидата.