Сын Жака-Ива Кусто сравнил с тюрьмой ситуацию с косатками в Приморье

Сын Жака-Ива Кусто сравнил с тюрьмой ситуацию с косатками в Приморье

Французский ученый Жан-Мишель Кусто назвал критичной ситуацию с косатками и белухами в приморской бухте Средней и призвал как можно быстрее решить судьбу животных. Соответствующее видеообращение ученого было размещено на YouTube.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что эти киты и дельфины смогут восстановиться и вернуться в места, где они были не так давно выловлены», — отметил он.

Кусто добавил, что если в скором времени не будут приняты меры по их освобождению из «китовой тюрьмы», то здоровье млекопитающих сильно пострадает.

Ученый подчеркнул, что ранее у него был подобный опыт работы, и отметил, что по приглашению российских властей он окажет помощь в данной ситуации.