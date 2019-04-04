Тело Булдакова доставили в Москву

Тело актера, народного артиста России Алексея Булдакова доставлено в Москву, об этом РБК сообщила представитель актера Ольга Кривенкова.

Булдаков умер в Улан-Баторе в ночь на среду, церемония прощания с актером пройдет в Доме кино в Москве 7 апреля.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, заявили РБК в посольстве России в Монголии. В Улан-Батор Булдаков приехал как турист, добавили в дипмиссии.