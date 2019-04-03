Океанолог Кусто получил российскую визу для посещения «китовой тюрьмы»

Команда океанолога Жан-Мишеля Кусто получила российские визы и собирается вылетать в Россию для посещения бухты Средняя с косатками в Приморье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, который поддерживает связь с Кусто.

Он рассказал, что Кусто и его коллеги получили визы в посольстве России в Вашингтоне и прислали фото из аэропорта, где они готовятся вылететь в Москву.​

ТАСС отмечает, что в четверг, 4 апреля, Кусто встретится с представителями Минприроды России, а затем отправится во Владивосток и посетит бухту в субботу, 6 апреля.

80-летний Кусто, известный французский исследователь и защитник окружающей среды, был среди 30 ученых, которые в письме выразили президенту Владимиру Путину обеспокоенность состоянием животных в бухте.​ Позднее губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил его в Приморье для оценки происходящего с млекопитающими в «китовой тюрьме».