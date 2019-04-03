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Океанолог Кусто получил российскую визу для посещения «китовой тюрьмы»

Команда океанолога Жан-Мишеля Кусто получила российские визы и собирается вылетать в Россию для посещения бухты Средняя с косатками в Приморье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, который поддерживает связь с Кусто.

Он рассказал, что Кусто и его коллеги получили визы в посольстве России в Вашингтоне и прислали фото из аэропорта, где они готовятся вылететь в Москву.​

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

ТАСС отмечает, что в четверг, 4 апреля, Кусто встретится с представителями Минприроды России, а затем отправится во Владивосток и посетит бухту в субботу, 6 апреля.

80-летний Кусто, известный французский исследователь и защитник окружающей среды, был среди 30 ученых, которые в письме выразили президенту Владимиру Путину обеспокоенность состоянием животных в бухте.​ Позднее губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил его в Приморье для оценки происходящего с млекопитающими в «китовой тюрьме».

О том, что в приморской бухте Средняя находятся несколько десятков косаток и белух, выловленных с июля по сентябрь прошлого года, стало известно в ноябре 2018 года. Отмечалось, что животные содержатся в очень небольших по размеру морских вольерах, которые называли «китовой тюрьмой». По факту незаконного отлова китообразных и жестокого обращения с животными были возбуждены уголовные дела. Путин поручил заняться ситуацией Генпрокуратуре, Минсельхозу и Минприроды.

Теги: ученые, киты, Институт океанологии
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