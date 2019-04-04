Генсек НАТО заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,24 -0,06 EUR Бирж. 73,29 +0,13 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,81 64,34 EUR Нал. 73,91 72,36 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1234 +0,0033 BTC/USD Бирж. 5 005,20 +25,20 IMOEX 2 532,32 +0,18% RTSI 1 224,35 +0,67% DJIA 26 218,13 +0,15% Nasdaq 7 895,55 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+9,65%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 03 апр, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 03 апр, 13:31
СМИ узнали о лечении Бритни Спирс в психиатрической больнице Общество, 02:53 Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Политика, 02:36 Генсек НАТО заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией Политика, 02:24 В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей Политика, 01:58 Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения Общество, 01:55 Продюсер назвала сроки выхода последнего фильма с участием Булдакова Общество, 01:14 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 01:01 СМИ опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Ведьмы в Донбассе Общество, 00:57 Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста Общество, 00:46 Власти Венесуэлы заявили о проработке темы переноса офиса PDVSA в Москву Экономика, 00:35 На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка» Общество, 00:06 Эксперты определили пути восстановления сотрудничества Британии и России Политика, 00:00 Россияне назвали главные проблемы мест, где они живут Экономика, 00:00 С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Общество, 03 апр, 23:59
Политика ,  
0 
Генсек НАТО заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США в среду заявил, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией, не пытается изолировать страну и выступает за поддержание двустороннего диалога. ​Текст выступления генсека опубликован на сайте организации.

«Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся к улучшению отношений с Россией. Но даже без хороших отношений нам необходимо не допускать того, чтобы сложные отношения не выходили из-под контроля», — сказал Столтенберг.

Политика
Генсек НАТО уточнил позицию по размещению новых ядерных ракет в Европе

Он отметил, что стороны должны вести переговоры для сокращения риска и предотвращения инцидентов, случайностей и просчетов.

Затрагивая тему необходимости единства стран альянса перед лицом «беспрецедентных вызовов», Столтенберг напомнил о «смещении баланса сил в мире». Генсек также обвинил Россию в аннексии Крыма в 2014 году, в причастности к инциденту в английском Солсбери, а также в оказании поддержки президента Сирии Башара Асада. Кроме того, он возложил вину на Россию за «непрекращающиеся кибератаки на партнеров и союзников НАТО, изощренную кампанию дезинформации, массовое наращивание вооруженных сил на пространстве от Арктики до Средиземного моря и от Балтийского моря до Черного моря».

Политика
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Столтенберг отметил, что альянс ответил на эти действия крупнейшим за десятилетия укреплением своей коллективной обороны. В частности, был повышен уровень готовности войск НАТО, утроилась численность сил реагирования, а также была модернизирована структура командования. Кроме того, была укреплена киберзащита и усилена поддержка близких партнеров альянса — Украины и Грузии — суверенных государств с суверенным правом выбирать самостоятельно свой путь развития».

В заявлении Столтенберга подчеркивается, что ​все эти приготовления нацелены не на провокацию конфликта, а на его предотвращение и сохранение мира.​

Теги: Йенс Столтенберг
Материалы по теме
Столтенберг рассказал о мерах сдерживания России после приостановки ДРСМД
Политика
Столтенберг заявил о готовности НАТО ответить на кибератаки из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter