Генсек НАТО заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США в среду заявил, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией, не пытается изолировать страну и выступает за поддержание двустороннего диалога. ​Текст выступления генсека опубликован на сайте организации.

«Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся к улучшению отношений с Россией. Но даже без хороших отношений нам необходимо не допускать того, чтобы сложные отношения не выходили из-под контроля», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что стороны должны вести переговоры для сокращения риска и предотвращения инцидентов, случайностей и просчетов.

Затрагивая тему необходимости единства стран альянса перед лицом «беспрецедентных вызовов», Столтенберг напомнил о «смещении баланса сил в мире». Генсек также обвинил Россию в аннексии Крыма в 2014 году, в причастности к инциденту в английском Солсбери, а также в оказании поддержки президента Сирии Башара Асада. Кроме того, он возложил вину на Россию за «непрекращающиеся кибератаки на партнеров и союзников НАТО, изощренную кампанию дезинформации, массовое наращивание вооруженных сил на пространстве от Арктики до Средиземного моря и от Балтийского моря до Черного моря».

Столтенберг отметил, что альянс ответил на эти действия крупнейшим за десятилетия укреплением своей коллективной обороны. В частности, был повышен уровень готовности войск НАТО, утроилась численность сил реагирования, а также была модернизирована структура командования. Кроме того, была укреплена киберзащита и усилена поддержка близких партнеров альянса — Украины и Грузии — суверенных государств с суверенным правом выбирать самостоятельно свой путь развития».

В заявлении Столтенберга подчеркивается, что ​все эти приготовления нацелены не на провокацию конфликта, а на его предотвращение и сохранение мира.​