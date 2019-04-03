Минэкономразвития не получало приглашения на правительственный час

В Минэкономразвития пока не поступало официальное приглашение на правительственный час для министра Максима Орешкина. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Как пояснили в Минэкономразвития, согласно п. 9 ст. 41 регламента Госдумы, председатель нижней палаты направляет министру приглашение не позднее чем за десять дней до проведения мероприятия.

«Такое приглашение в Минэкономразвития до сих пор не поступало», — заявили в ведомстве. Там также добавили, что 10 апреля Орешкин участвует в мероприятии по линии президента России. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что правительственный час может пройти именно 10 апреля.

6 марта Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме и перенес его на «конец марта — начало апреля». Председатель Госдумы объяснил свое решение неподготовленностью Орешкина. Володин попросил его рассказать о шагах, которые были предприняты для развития экономики, реализации нацпроектов и послания президента Федеральному собранию.