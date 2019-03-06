Володин назвал дату нового выступления Орешкина в Госдуме

Повторный правительственный час с участием министра экономического развития Максима Орешкина может пройти в Госдуме 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Скорее всего, мы к теме [повторного правительственного часа] вернемся 10 апреля», — сказал он.

Ранее в среду, 6 марта, Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме ​и перенес его на другое время. По словам спикера, причиной стала неподготовленность министра. Володин попросил Орешкина предоставить шаги, которые были предприняты для развития российской экономики, реализации национальных проектов и послания президента Федеральному собранию.