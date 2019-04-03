Появилось видео задержания главы Евпатории Филонова

В Сети появилось видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Видео: ФСБ РФ

ФСБ возбудила в отношении Филонова дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), у него дома и на работе прошли обыски. Его заподозрили в махинациях с земельными участками, ущерб от которых оценивается в 35 млн руб. По данным УФСБ, чиновник способствовал изменению вида разрешенного использования участков общей площадью 14 га, чтобы сдать их в аренду по заниженной стоимости.

Комментируя дело против Филонова, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «неприкасаемых нет».