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Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Появилось видео задержания главы Евпатории Филонова

В Сети появилось видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Видео: ФСБ РФ

ФСБ возбудила в отношении Филонова дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), у него дома и на работе прошли обыски. Его заподозрили в махинациях с земельными участками, ущерб от которых оценивается в 35 млн руб. По данным УФСБ, чиновник способствовал изменению вида разрешенного использования участков общей площадью 14 га, чтобы сдать их в аренду по заниженной стоимости.

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ФСБ возбудила дело против главы Евпатории

Комментируя дело против Филонова, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «неприкасаемых нет».

Теги: УФСБ, задержание, Крым
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