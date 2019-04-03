Аксенов объяснил дело против главы Евпатории отсутствием неприкасаемых

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал на своей странице в Facebook дело против главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого заподозрили в превышении полномочий. По словам Аксенова, «позиция правительства Республики Крым простая — неприкасаемых нет».

Он пояснил, что оперативно-следственные мероприятия ФСБ направлены на предотвращение хищения бюджетных средств, в результате которых проверяют все должностные лица без исключения.

Аксенов подчеркнул, что «если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу», он обязан ответить на них и прояснить ситуацию. «Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами», — отметил глава Крыма.

Ранее ФСБ сообщила о следственных действиях дома у Филонова и по месту его работы. По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов изымали документы, связанные с деятельностью главы администрации Евпатории.