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Аксенов объяснил дело против главы Евпатории отсутствием неприкасаемых

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал на своей странице в Facebook дело против главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого заподозрили в превышении полномочий. По словам Аксенова, «позиция правительства Республики Крым простая — неприкасаемых нет».

Он пояснил, что оперативно-следственные мероприятия ФСБ направлены на предотвращение хищения бюджетных средств, в результате которых проверяют все должностные лица без исключения.

Аксенов подчеркнул, что «если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу», он обязан ответить на них и прояснить ситуацию. «Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами», — отметил глава Крыма.

Общество
ФСБ возбудила дело против главы Евпатории

Ранее ФСБ сообщила о следственных действиях дома у Филонова и по месту его работы. По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов изымали документы, связанные с деятельностью главы администрации Евпатории.

Накануне суд удовлетворил иск прокурора города и обязал Филонова расторгнуть контракт с главой администрации. По его словам, причиной решения надзорного ведомства стал конфликт интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений. Как ранее сообщали СМИ, эту должность занял отец жены Филонова. Сам глава администрации подчеркнул, что решение суда пока не вступило в силу, и он намерен его обжаловать.
 

Теги: Сергей Аксенов, Евпатория, уголовное дело
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