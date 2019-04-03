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ФСБ возбудила дело против главы Евпатории
Главу администрации Евпатории подозревают в превышении должностных полномочий, против него возбуждено уголовное дело
Андрей Филонов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), у него дома и по месту работы проводятся следственные действия, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатория», — заявили в пресс-службе.

Ранее местное информагентство «Крыминформ» со ссылкой на корреспондента сообщило, что сотрудники правоохранительных органов пришли в здание администрации и городского совета Евпатории около 06:30. Они изымали документы, связанные с деятельностью Филонова, утверждает агентство. Филонов не ответил на звонки «Крыминформ» — его телефон был недоступен.

Накануне, 2 апреля, Филонов написал во «ВКонтакте», что суд удовлетворил иск прокурора города и обязал главу муниципального образования расторгнуть контракт с главой администрации. Надзорное ведомство, по словам Филонова, мотивировало это решение тем, что мэр не принял мер для урегулирования конфликта интересов при назначении Эдуарда Макаревича директором одного из учреждений. Местный портал Informer в ноябре 2018-го писал, что Эдуард Макаревич — отец жены Филонова, Ирины.

Филонов отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу и он уже подготовил апелляцию.

Главой администрации Евпатории Филонов стал в 2014-м, в том же году его назначили советником главы Крыма по курортам и туризму. До этого в разные годы он работал заместителем директора по развитию ООО «Курорт Донузлав», был замдиректора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра», а также, как сообщается на сайте администрации, «возглавлял крупную строительную компанию, занимающуюся комплексным строительством и реализацией инфраструктурных проектов».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Евпатория, УФСБ, уголовное дело
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