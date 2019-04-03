Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре. Об этом пишет издание Balkan Insight со ссылкой на заявление председателя МОМУТ Кармела Аджиуса.

Он пояснил, что в уставе трибунала нет пункта, который позволяет Караджичу оспаривать приговор.

В конце марта МОМУТ ужесточил наказание 73-летнему Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного. После такого решения Караджич подчеркивал, что он и сербский народ «уже победили». МИД России усомнился в объективности решения трибунала.

Радован Караджич стал первым президентом Республики Сербской в 1992-м, этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он был политическим лидером боснийских сербов. В 1996 году был выпущен международный ордер на арест Караджича, которому удавалось скрываться до 2008 года.