МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Накануне Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге ужесточил ему приговор с 40 лет заключения до пожизненного срока.

«Опубликованное на его сайте (механизма) резюме подтверждает серьезные нестыковки, которые прослеживались в процессе над Караджичем с самого начала. Доказательная база вызывает серьезные сомнения», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД отметили, что гаагское «правосудие» не показало реального настроя на раскрытие многочисленных злодеяний «полевых командиров» бошняков-мусульман и косовских албанцев.

«Сознательно выведены за скобки противоправные действия стран НАТО в ходе силовых операций на пространстве бывшей Югославии. Хотя хорошо известно, что масштабы жертв среди гражданского населения, разрушений объектов гражданской инфраструктуры в результате этих действий вплоть до загрязнения значительных районов обедненным ураном весьма значительны», — считает МИД.​