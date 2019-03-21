МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,87 0,01 EUR Бирж. 72,50 -0,36 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,68 63,55 EUR Нал. 74,14 72,17 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1356 -0,0059 BTC/USD Бирж. 4 036,13 -90,97 IMOEX 2 507,81 0,14% RTSI 1 237,68 0,93% DJIA 25 998,47 0,98% Nasdaq 7 841,66 1,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 13:59
Производитель телевизоров из КНР решил локализовать производство в России Бизнес, 21:50 США сочли два порта в России причастными к нарушению санкций против КНДР Политика, 21:46 США внесли два российских cудна в списки нарушителей санкций против КНДР Политика, 21:37 Зеленский предложил не давить русский язык на Украине Политика, 21:34 МИД усомнился в объективности приговора Караджичу Политика, 21:29 Хорошо ли вы спите: тест РБК и Philips, 21:14 Фиаско в лечении болезни Альцгеймера: Biogen потеряла $18 млрд за день Quote, 21:10 СМИ узнали о несогласии ЕС с предложенной Мэй датой переноса Brexit Политика, 21:08 Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону Спорт, 21:04 Список опасных пород собак сократили в пять раз Политика, 21:03 Пентагон заявил о нежелании России атаковать страны НАТО обычным способом Политика, 20:59 Число жертв крушения парома в Ираке превысило 80 человек Общество, 20:42 Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких Бизнес, 20:29 Компания Фридмана получила в России разрешение на слияние с Wintershall Бизнес, 20:24
Политика ,  
0 
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Накануне Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге ужесточил ему приговор с 40 лет заключения до пожизненного срока.

«Опубликованное на его сайте (механизма) резюме подтверждает серьезные нестыковки, которые прослеживались в процессе над Караджичем с самого начала. Доказательная база вызывает серьезные сомнения», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД отметили, что гаагское «правосудие» не показало реального настроя на раскрытие многочисленных злодеяний «полевых командиров» бошняков-мусульман и косовских албанцев.

Политика
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге

«Сознательно выведены за скобки противоправные действия стран НАТО в ходе силовых операций на пространстве бывшей Югославии. Хотя хорошо известно, что масштабы жертв среди гражданского населения, разрушений объектов гражданской инфраструктуры в результате этих действий вплоть до загрязнения значительных районов обедненным ураном весьма значительны», — считает МИД.​

Караджич был президентом Республики Сербской в 1992–1996 годах. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он был политическим лидером боснийских сербов. Был выпущен международный ордер на его арест, после чего он успешно скрывался от правоохранителей до 2008 года. В 2009–2016 годах над ним шел судебный процесс, по итогам которого его приговорили к 40 годам за преступления против человечности в Боснии и Герцеговине, геноцид 8 тыс. боснийских мусульман в Сребренице и другие военные преступления.

Теги: МИД России, Радован Караджич, международный трибунал
Материалы по теме
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter