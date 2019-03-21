Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге

Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич, приговоренный к пожизненному заключению Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, прокомментировал приговор. Об этом сообщает «Глас Српске» со ссылкой на его адвоката Марко Сладоевича.

По словам Караджича, он и сербский народ «уже победили». «Жертва, которую я приношу, меньше, чем жертвы других. Тысячи и тысячи молодых людей своими жизнями построили Республику Сербскую», — привел слова Караджича адвокат.

Накануне суд ужесточил приговор Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Караджич был президентом Республики Сербской в 1992–1996 годах, во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он был политическим лидером боснийских сербов. В 1996 году был выпущен международный ордер на его арест, после чего он успешно скрывался от правоохранителей до 2008 года. В 2009–2016 годах над ним шел судебный процесс, по итогам которого его приговорили к 40 годам за преступления против человечности в Боснии и Герцеговине, геноцид 8 тыс. боснийских мусульман в Сребренице и другие военные преступления.