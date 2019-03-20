Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Наказание бывшему президенту Республики Сербской было ужесточено после его апелляции на приговор 2016 года

Радован Караджич (справа) (Фото: Peter Dejong / Reuters)

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение коллегии судей.

Приговор является окончательным и не подлежит обжалованию.

Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-президента Республики Сербской Радована Караджича к 40 годам заключения в марте 2016 года. Однако бывший лидер боснийских сербов себя виновным не признал и решил подать апелляцию.

Сейчас Караджичу 73 года.

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