Общество , 17:27
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Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Наказание бывшему президенту Республики Сербской было ужесточено после его апелляции на приговор 2016 года
Радован Караджич (справа)
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение коллегии судей.
Приговор является окончательным и не подлежит обжалованию.
Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-президента Республики Сербской Радована Караджича к 40 годам заключения в марте 2016 года. Однако бывший лидер боснийских сербов себя виновным не признал и решил подать апелляцию.
Сейчас Караджичу 73 года.
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