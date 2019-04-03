Ляшко выложил в сеть номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко «слил» в интернет номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и генерального директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

«Какая-то идиотка с «Плюсов» (1+1) слила мой номер телефона в интернет и уже второй день мне спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко — вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» — написал Ляшко в Facebook, опубликовав скриншоты своей телефонной книги с номерами.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского. Актер в ответ попросил уточнить, не является ли действующий глава государства марионеткой бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Свинарчука. В своих интервью Зеленский неоднократно отрицал, что является «человеком Коломойского».