Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на слова действующего лидера Петра Порошенко, который назвал того «марионеткой Коломойского» (украинский бизнесмен Игорь Коломойский, основатель крупнейшей в стране промышленно-финансовой группы «Приват». — РБК). Об этом сообщает «Новое время».

«Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского, — сказал Зеленский. — Поэтому у меня только один вопрос: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте нашему гаранту». (Олег Свинарчук (Гладковский) — бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — РБК).

Порошенко сделал свое заявление во время выступления перед гостями своего штаба. «Судьба свела меня во втором туре с марионеткой Коломойского, — сказал он. — Мы не дадим Коломойскому ни единого шанса».

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%). Порошенко оказался на третьем месте с 16,94%.